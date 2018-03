Minaccia con coltello e rapina supermercato nel Pistoiese

Un uomo con il volto coperto da una sciarpa e in mano un coltello ha rapinato l'Eurospin di Lamporecchio (Pistoia). Il malvivente ha minacciato una cassiera per farsi consegnare l'incasso (circa 900 euro). L'azione è stata rapidissima e non ha coinvolto i pochi clienti presenti nel locale. Il malvivente, probabilmente straniero, è poi fuggito a piedi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.