Minacce alla figlia di Tullia Zevi: lettera con l'immagine di Hitler

Una lettera di minacce con l'immagine di Adolf Hitler è stata recapitata il 12 luglio ad Adachiara Zevi, figlia della giornalista e scrittrice di origine ebraica Tullia. La donna ha presentato denuncia ai carabinieri di Roma. "Pregiatissima signora, mi duole molto il fatto di non averla conosciuta nei miei campi di concentramento, ma non è detto! Ci sono tanti miei seguaci... e non è detta l'ultima parola", si legge nella missiva.