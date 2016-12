Militare muore durante simulazione

Un militare della marina è morto precipitando da un elicottero, guidato da un altro pilota, durante un volo di esercitazione nei pressi dell'aeroporto tra Manduria (Taranto) e Oria (Brindisi). La vittima è caduta da un altezza di circa trenta metri per cause in corso di accertamento ed è morta sul colpo. L'incidente è avvenuto durante una simulazione di recupero. La magistratura ha aperto un'inchiesta.