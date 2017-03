Milano, viaggio nel condominio dei furti: "Siamo esasperati"

"Ci facciamo la guardia da soli, come possiamo". I residenti del condominio in viale Puglie 20 a Milano sono stati letteralmente assaliti dai ladri che hanno messo a segno nove colpi in dieci giorni. Nel complesso, formato da 5 palazzine, abitano 68 famiglie che per difendersi dai malviventi hanno organizzato delle ronde. "Non eravamo preparati ad un assalto del genere", raccontano, "ora aspettiamo un aiuto, un controllo maggiore della zona". Il 5 aprile queste persone incontreranno l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano per far fronte a quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza.