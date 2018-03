Milano, Valerio Staffelli entra armato nel Duomo e in tribunale

Valerio Staffelli torna a indagare sulla sicurezza delle norme antiterrorismo a Milano. In un servizio dello scorso dicembre, l’inviato di Striscia la Notizia aveva già messo in luce come, nonostante il timore di attacchi kamikaze, in realtà fosse facile raggiungere in auto le zone pedonali in piazza Duomo. Dopo la consegna del Tapiro d’Oro gigante e le modifiche apportate dal ministro Minniti, sarà cambiato qualcosa? Così sembra, perché quelle stesse zone che solo pochi mesi fa erano totalmente accessibili ora sono ben presidiate o, comunque, non permettono più il passaggio. Staffelli vuole tuttavia assicurarsi che tutto funzioni a dovere, così testa i controlli cui ogni visitatore deve sottoporsi prima di entrare nel Duomo: l’inviato si dota di una pistola pressoché identica a quelle vere ma la perquisizione non dà i risultati sperati. La scena purtroppo si ripete identica il giorno dopo, sia in Piazza del Duomo sia a Palazzo Marino, dove il programma satirico mostra come sia possibile entrare addirittura in tribunale armati.