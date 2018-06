Milano, una nuova protesi per la boxeur disabile: "Oggi mi viene riconsegnata la vita"

Erika Novarria , la boxeur disabile , ha un nuovo "piede". Il suo vecchio le è stato portato via dai ladri insieme alla sua macchina. L'appello che ha lanciato sui social dopo il furto, avvenuto in zona Bovisa di Milano , ha permesso di avviare una raccolta fondi grazie a cui è stato possibile comprare la nuova protesi senza la quale Erika non può continuare a fare boxe. "Oggi mi viene riconsegnata la vita", racconta la ragazza.

Quella di Erika, che frequenta la Scuola di pugilato Testudo di Cernusco sul Naviglio, è una protesi speciale. "Si tratta di un piede pensato appositamente per lo sport. Mi permette di fare tutti i movimenti che avevo perso con l'amputazione", racconta la ragazza che ha perso l'arto destro dopo un grave incidente.



L'auto di Erika - una Toyota C-HR color bianco perla con il tettuccio nero – è stata rubata tra l'1 e il 2 di maggio. Dentro c'era la sua vecchia protesi. "Lo sport per lei è vivere quindi ora si torna alla vita“, ha detto il fidanzato della ragazza. Dopo il piede, i sostenitori della boxeur si stanno mobilitando per recuperare un'auto adatta a lei come era la macchina che le è stata rubata: progettata apposta per diversamente abili.