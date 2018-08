Milano, trovato ferito e agonizzante per strada: morto in ospedale

Un nordafricano di circa 40 anni, che non aveva con sé documenti, è stato trovato agonizzante a causa di una ferita lacero-contusa alla testa in via Martiri del lavoro a Pioltello, nel Milanese. L'uomo è morto poco dopo il suo trasporto all'ospedale Uboldo di Cernusco sul Naviglio. E' stata una passante a dare l'allarme dopo aver visto l'uomo a terra. Non vi sarebbero testimoni dell'aggressione.