Milano, tenta di uccidere a coltellate padre e madre: arrestato

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio plurimo per aver accoltellato la madre e il padre nel loro appartamento in via Andò, a Milano. I due versano in gravi condizioni. Il giovane, che avrebbe agito sotto l'effetto di droghe, si è poi auto inferto alcune coltellate ed è stato trasportato in condizioni serie, ma non in pericolo di vita, all'ospedale Fatebenefratelli.