Milano, tassista aggredito dal bodybuilder rifiuta il risarcimento

Non corrisponde al danno subito: con questa motivazione è stata respinta al mittente l'offerta risarcitoria di Antonio Bini, il 29enne bodybuilder che ha aggredito il tassista Pier Federico Bossi a Milano, staccandogli l'orecchio. Bini aveva offerto 5000 euro alla sua vittima, alla quale aveva anche procurato alcune fratture multiple. Per i legali del tassista. come detto, il risarcimento è del tutto insufficiente. Durante il processo per lesioni, aggravate da futili motivi, Bini aveva sostenuto di essere stato provocato.