Milano, tappo di champagne scappa via: scatta atterraggio d'emergenza

Il tappo di una bottiglietta di champagne scappa al controllo ad alta quota e provoca un atterraggio d'emergenza. La strana avventura è accaduta su un aereo easyJet in volo da Gatwick e diretto a Dalaman, in Turchia, costretto a una sosta non prevista allo scalo milanese della Malpensa. L'incidente, accaduto lo scorso 7 agosto, è stato raccontato da una passeggera al tabloid Sun.

Durante il servizio a bordo, una hostess non è riuscita a controllare il tappo, che ha colpito con violenza il soffitto della cabina del velivolo, provocando l'uscita delle maschere ad ossigeno e l'atterraggio in Italia per riposizionare i dispositivi.



La compagnia aerea ha confermato l'accaduto, sottolineando che l'atterraggio a Malpensa rispondeva alle misure di sicurezza previste in casi simili.