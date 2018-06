Milano, spioni da Spa: clienti filmate di nascosto durante i trattamenti

Clienti filmate di nascosto per vendere di più e meglio: è successo in un centro beauty di Milano, facente parte della catena DeSheli, che conta più di 300 sedi in tutto il mondo. A documentare l’insolita tecnica di vendita è stata Striscia la Notizia, che ha raccolto la testimonianza di un’ex dipendente della clinica di bellezza. La ragazza, che ha voluto mantenere l’anonimato, ha raccontato: "Le clienti vengono invitate a una prova gratuita nello showroom per poi fare diagnosi della pelle". La diagnosi non viene fatta da dottoresse, ma "da persone che non sono abilitate a farlo": basta che siano brave a vendere.



Le aggressive tecniche di vendita sono aggravate dalla presenza di videocamere nascoste che riprendono tutto ciò che accade alla cliente, anche quando questa si spoglia, e alle dipendenti. Rajae Bezzaz è riuscita a intervistare il titolare del centro DeSheli incriminato, Roberto Beretta, che ha assicurato: "Avevamo fatto un impianto finalizzato alla vendita che poi abbiamo tolto, ma ora non ci sono telecamere all’interno delle cabine". E poi ha aggiunto: "Invito però le clienti a smetterla di fare le verginelle: se vi invitano a fare un trattamento gratuito non è perché si fa beneficenza, ma perché c’è qualcosa dietro".