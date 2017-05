Milano, senegalese abbandona neonato in metrò: salvato da un finanziere

Una madre ha abbandonato il figlio neonato in metropolitana a Milano. Dopo circa mezz'ora è tornata indietro a recuperare il piccolo assalita dai rimorsi, ma il bimbo non c'era piu': era stato trovato da un maresciallo della Guardia di finanza, che aveva già chiamato i soccorsi. È successo in stazione Repubblica.

Secondo quanto riferisce Atm la donna avrebbe lasciato il figlio piccolo su un seggiolino vicino al muro della banchina, per poi allontanarsi a bordo di un treno della linea gialla MM3. Quando è tornata indietro per riprendersi il figlio ha trovato sul posto le forze dell'ordine e il personale medico. Il bimbo è in salute e la Polmetro ha segnalato il caso all'autorità giudiziaria. Il neonato, un maschietto di 4 mesi, sta bene ed è stato visitato per accertamenti alla clinica Mangiagalli.