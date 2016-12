Milano, "segregava" la colf in casa: denunciata per sequestro

22:16 - Nel centro di Milano, in zona Porta Vittoria, una donna di 48 anni è finita in manette con l'accusa di sequestro di persona. Secondo gli investigatori, infatti, teneva la sua collaboratrice domestica segregata in casa senza pagarle lo stipendio. La colf, una romena 63enne, era costretta a vivere in una situazione igenico-sanitaria davvero precaria visto che la padrona di casa possedeva ben 26 cani di razze differenti.

Quando gli agenti della polizia locale sono entrati nell'appartamento, hanno trovato la domestica che veniva spesso chiusa nella stessa stanza in cui venivano tenuti anche tutti gli animali. Sul suo corpo sono stati riscontrati i segni delle percosse. La vittima del sequestro è stata subito ricoverata in ospedale per accertamenti e per le cure necessarie, mentre tutti i cani sono stati trasferiti in un centro comunale.