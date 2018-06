Milano, rapinata una gioielleria in via Montenapoleone: bottino di oltre un milione di euro

Una rapina è stata messa a segno a Milano, ai danni della gioielleria Audemars Piguet, nella centralissima via Montenapoleone. Tre i banditi entrati in azione nel locale del Quadrilatero della moda. Dopo il colpo, i malviventi sono fuggiti in sella ad alcune biciclette con il loro bottino, del valore di oltre un milione di euro.

Durante la rapina, avvenuta intorno alle 13:45, non ci sono stati feriti, ma a uno dei dipendenti è stata puntata una pistola alla gola. Poi i rapinatori, descritti come originari dell'est Europa, sono usciti dalla gioielleria, hanno percorso alcune decine di metri in direzione di piazza San Babila a piedi e si sono dati alla fuga in sella ad alcune biciclette che avevano nascosto in zona. Sul caso indagano gli agenti della Squadra mobile della questura di Milano.



I rapinatori hanno portato via una quindicina di orologi di notevole valore e il loro bottino si aggira intorno al milione di euro.