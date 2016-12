Milano Pride, attese 50mila personeLega: "Palcoscenico per frustrati"

La partenza del corteo è prevista alle 16 da piazza Duca D'Aosta, mentre l'arrivo sarà a Porta Venezia.



Lega: "Palcoscenico per frustrati" - Esplode intanto la polemica dopo le frasi di due consiglieri comunali di Milano in quota alla Lega, che hanno definito la manifestazione un "deprimente palcoscenico di qualche migliaio di frustrati, vittime di aberrazioni della natura". Immediata la risposta del segretario metropolitano del Pd, Pietro Bussolati: "Ci ripugnano queste parole - ha scritto in una nota -. Non si possono chiudere gli occhi di fronte alla grettezza del comunicato dei due esponenti del Carroccio, che, per quanto è volgare, sembra quasi uno scherzo".