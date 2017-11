Milano, nuovo blitz della polizia alla Stazione Centrale: in 38 in Questura

Nuovo blitz delle forze dell'ordine davanti alla Stazione Centrale di Milano, il terzo a distanza di poche settimane. I poliziotti si sono presentati in borghese e in divisa, con le unità cinofile, insieme ai carabinieri per un servizio di prevenzione e controllo disposto dal questore Marcello Cardona d'intesa con il prefetto Luciana Lamorgese. Trentotto persone sono state portate in Questura, cento in totale gli identificati.

A garantire l'ordine e la sicurezza pubblica hanno provveduto gli equipaggi dei reparti mobili e dei carabinieri. Il dirigente del compartimento della polizia ferroviaria per la Lombardia provvede ai medesimi controlli all’interno della stazione. Interessati per i servizi di specifica competenza la polizia locale, il servizio sanitario del 118 e l’Atm.



"Nessuno deve pensare che di fronte ad una città che va in vacanza si possano allentare i controlli", ha scritto in una nota l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Rozza. "Quello in Stazione Centrale - ha ribadito l'assessore - è un lavoro importante in termini di sicurezza e di riqualificazione urbana. Con gli altri assessori stiamo proprio discutendo in questi giorni su azioni mirate per porre fine al degrado attorno all'area della Stazione Centrale."