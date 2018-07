Milano, morì dopo trapianto: pm chiede archiviazione per 5 medici

Dagli esami strumentali e clinici il cuore è apparso "idoneo" al trapianto e quindi non c'è alcuna responsabilità medica. E' in sintesi la motivazione con cui il pm di Milano Francesco De Tommasi ha chiesto di archiviare l'inchiesta a carico di cinque medici accusati di omicidio colposo per la morte di un 61enne romano, avvenuta nel settembre 2016, dopo essere stato sottoposto al trapianto di cuore.