Milano, mons. Delpini: non rassegnarsi a tenebre, siamo luce

Un invito a non rassegnarsi alle tenebre perché "siamo fatti di luce". Monsignor Mario Delpini, alla sua prima messa di Natale come arcivescovo di Milano, in un Duomo gremito di fedeli ha incentrato su quest'invito l'omelia: "Mi hanno detto che la gente della mia città preferisce le tenebre alla luce: io, però, non mi rassegno, noi non ci rassegniamo. Siamo convocati per celebrare il mistero dell'irrompere della luce e accogliamo Gesù nella sua luce".