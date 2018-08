Milano, migliaia in piazza contro l'incontro tra Salvini e Orban

Migliaia di persone sono scese in piazza San Babila, a Milano, per protestare contro l'incontro tra Matteo Salvini e il premier ungherese, Viktor Orban. Alla manifestazione "Europa senza muri" hanno aderito anche partiti politici, come il Pd, LeU e Possibile, Anpi, sindacati, centri sociali, collettivi studenteschi, oltre ai Sentinelli di Milano, che sono fra gli organizzatori. La piazza è presidiata dalle forze dell'ordine.