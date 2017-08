Milano, metro Cadorna: lo scippatore ci prova, ma la folla lo blocca

Ha provato a fare il colpaccio in metropolitana, un classico dei furti nelle grandi città, ma questa volta gli è andata male. Non è stato, però un agente di sicurezza a fermarlo nè un poliziotto in borghese. Sono stati gli stessi passeggeri del treno, che viaggiava sulla linea rossa M1 - direzione Bisceglie, a braccare un uomo nel tentativo di fuga, dopo uno scippo all'altezza della stazione di Cadorna, in pieno centro di Milano. Il ladro è stato fermato in banchina e consegnato alla polizia. L'episodio è avvenuto domenica scorsa, poco dopo le 22 ed è stato interamente ripreso dalle telecamere di sicurezza, una dotazione fondamentale a carico dell'ATM per evitare rischi di ogni tipo, compresi i tentativi di furto come questo.