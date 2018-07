Milano, lite vicino a discoteca: ferito il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini

Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, il 19enne Niccolò Bettarini , è stato ferito a coltellate nei pressi di una discoteca del centro di Milano. Il giovane è stato aggredito quando, dopo aver trascorso la serata all'Old Fashion assieme ad alcuni amici, è uscito dalla discoteca poco dopo le 5. Soccorso, è stato ricoverato all'ospedale Niguarda. Non è in pericolo di vita.

Bettarini sarebbe intervenuto per sedare una lite, finendo per avere la peggio. Quando è stato soccorso, era cosciente. Era stato raggiunto da svariate coltellate alla parte alta del corpo. Gli investigatori stanno raccogliendo le immagini delle telecamere per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.



Un amico: "Erano degli animali" - Gli amici del ragazzo sono stati sentiti dagli agenti della squadra mobile e della volante della Questura di Milano. Uno di loro ha raccontato che gli aggressori che hanno colpito Niccolò "erano degli animali".