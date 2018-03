Milano,lite tra due egiziani: uno morto accoltellato,l'altro in fuga

Una lite con accoltellamento fra due egiziani è avvenuta in via Meucci, a Milano: un uomo di 36 anni è morto, l'aggressore di 20 anni è invece fuggito. Sono in corso gli accertamenti della polizia scientifica e le indagini della squadra mobile di Milano. Il 36enne era stato soccorso dal 118 con un'ambulanza e un'automedica e trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele, dove poi è deceduto.