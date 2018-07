Milano, lite per strada: tassista aggredisce poliziotto insieme a un cliente

Un poliziotto è stato aggredito da un tassista e da un suo passeggero durante una lite stradale per questioni di viabilità. È accaduto a nella zona sud di Milano, in viale Famagosta. L’autista è stato subito rintracciato e denunciato in stato di libertà. L'accusa è di violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Il cliente non è ancora stato identificato, mentre il poliziotto è in osservazione all'ospedale San Paolo, anche se potrebbe essere presto dimesso.