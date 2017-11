Milano, la denuncia di Striscia la Notizia: distribuite mappe dei mezzi non aggiornate

Nel corso della puntata di "Striscia la notizia" in onda mercoledì 8 novembre Eugenio il genio e Max Laudadio hanno raccolto alcune segnalazioni riguardanti l'Atm e le cartine con i percorsi di tram e bus acquistate ai rivenditori ufficiali. Recandosi infatti all'Atm Point è possibile comprare una particolare mappa che segnala tutte le fermate dei mezzi di trasporto pubblico, ma come mostrato nel servizio della trasmissione di Canale 5, queste non sembrano essere al passo con i percorsi aggiornati lo scorso 4 settembre. Così capita di poter aspettare per ore e ore un autobus che però non passa nei punti indicati dalla cartina. Purtroppo la situazione è identica anche per le gigantografie poste agli ingressi delle metropolitane, aggiornate ad aprile 2017.