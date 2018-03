Milano, incidenti stradali: auto contro tram, due feriti lievi

Sull'incidente avvenuto la scorsa notte a Milano l'Atm, l'azienda dei trasporti milanese, contrariamente a quanto riferito dalla Polizia locale, afferma che "il tram non è deragliato da solo ma è sviato dai binari dopo essere stato colpito da una vettura che non gli ha dato precedenza". "Nella rotatoria della piazza - ha precisato Atm - l'auto, che lo ha colpito nella parte anteriore, e' stata poi trascinata per alcuni metri fino contro a un palo".