Milano, incendio in un palazzo di 14 piani: inquilini intossicati

Incendio in un appartamento di un palazzo in via Quarenghi 37, a Milano. Il rogo, molto imponente, è divampato nel pomeriggio, si ipotizza al quarto piano, e ha coinvolto l'intero stabile di 14 piani. Sul posto sono stati inviati diversi mezzi del 118, sei ambulanze, un'automedica il mezzo di coordinamento e due pullman dell'Atm. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme.