Milano, immobiliarista Coppola condannato a 7 anni per bancarotta

Il tribunale di Milano ha condannato a 7 anni di carcere Danilo Coppola, l'immobiliarista già coinvolto nell'indagine sui "furbetti del quartierino", tornato ad essere imputato per bancarotta in seguito a una serie di fallimenti fra cui quello della Porta Vittoria spa. Disposte inoltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità a esercitare uffici direttivi per 10 anni.