Milano, gli rubano la valigia: ladri incastrati dalle telecamere

Un uomo era in fila per compare il biglietto del treno, ma gli hanno rubato il trolley. E' successo intorno alle 15.30, alla stazione Centrale di Milano. La vittima del furto è stata avvicinata da due uomini di origine nordafricana che gli hanno chiesto informazioni. Uno dei due, approfittando della sua distrazione, è scappato portandosi dietro il trolley del viaggiatore che sul momento non si è accorto di nulla.