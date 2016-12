Milano, "giustizia riparativa" per cento condannati per guida in stato d'ebbrezza: volontariato come pena

28 maggio 2016 11:26 Milano, "giustizia riparativa" per cento condannati per guida in stato dʼebbrezza: volontariato come pena Ciò non accade solo nel capoluogo lombardo, ma anche in altre città italiane, tra cui Catanzaro, Reggio Calabria e Latina. Ma le applicazioni di pene alternative sono tuttora limitate

A Milano circa cento condannati per guida in stato di ebbrezza hanno fino ad ora partecipato ai progetti di "giustizia riparativa" del Comune. Si tratta di un percorso alternativo alla pena, nato da una convenzione tra l'amministrazione e il Tribunale sui lavori di pubblica utilità, in relazione a condanne di lieve entità, ossia a reati puniti con sanzioni pecuniarie o con la detenzione non superiore a 4 anni.

Un esempio è la storia di un gelataio che sta formando nel proprio esercizio una ragazza, che verrà poi assunta a fine tirocinio; c'è anche un ortopedico che ha aiutato con la sua esperienza una squadra di rugbisti; un impiegato di una azienda multinazionale, invece, si è occupato della manutenzione dei defibrillatori pubblici: diversi professionisti in diversi settori lavorativi, ma tutti pizzicati a guidare con una quantità di alcool nel corpo superiore al limite consentito. Ora potranno non solo pagare il loro debito con la giustizia, ma apprendere nuove mansioni e arricchire il loro bagaglio esperienziale.

La decisione di infliggere una pena alternativa al condannato deve essere presa di comune accordo da Palazzo Marino, dal giudice e dalla persona soggetta a processo. Ciò non accade solo nel capoluogo lombardo: anche a Reggio Calabria, dal 2014, è presente il progetto "Giustizia Riparativa" ad opera del Centro Servizi al Volontariato (Csv) e dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (Uepe). I detenuti con reati minori sono infatti impegnati nel sociale: non solo aiutano anziani, diversamente abili, poveri e sofferenti, ma sono attivi anche nella tutela ambientale. L'esempio di Reggio è stato poi seguito anche da altre province calabresi, come Cosenza e Catanzaro.