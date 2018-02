Milano, Fabrizio Corona alla giornalista di Pomeriggio Cinque: "Impara a fare il tuo lavoro"

Fabrizio Corona ha lasciato il carcere di San Vittore dopo un anno e quattro mesi per tornare temporaneamente in una comunità di Limbiate, dove seguirà una terapia per disintossicarsi dalla cocaina. Pomeriggio Cinque mostra in esclusiva le immagini dell’uscita dal carcere dell’ex re dei paparazzi, accolto dalla fidanzata, la cantante Silvia Provvedi, e da pochi amici.



Marta Rigoni, giornalista del programma condotto da Barbara D’Urso, ha seguito Corona nel tentativo di strappargli qualche dichiarazione sulle sue condizioni psicofisiche. La risposta è stata però tutt’altro che amichevole e Corona ha dichiarato laconico: "Impara a fare il tuo lavoro". Dal canto suo l’ex marito di Nina Moric sa di aver guadagnato la libertà in via provvisoria a patto che rispetti una serie di restrizioni impostegli dal giudice: non può avere a che fare con la stampa, non può avere a che fare con pregiudicati e non potrà usare i social network.