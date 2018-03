Milano, coppia aggredita: fermato un 25enne sudamericano

Un colombiano di 25 anni è stato fermato dai carabinieri per la rapina e la violenza sessuale avvenuta lunedì sera in via Chopin, alla periferia di Milano . L'uomo, residente in città, è stato bloccato dai militari durante la notte. Gli investigatori lo hanno identificato dopo il ritrovamento dell'auto, una Fiat Punto, che aveva rubato alla coppia assalita per scappare.

La rapina, la violenza e il furto della macchina - I due studenti aggrediti si erano appartati per cercare un momento di intimità e avevano parcheggiato in zona Ripamonti, in un punto dove il 4 giugno 2005 un'altra coppia fu assalita da un gruppo di romeni. Stesso posto, storie simili ma stavolta il violentatore ha agito da solo. Ha sorpreso i fidanzati durante il loro rapporto, erano mezzi nudi, puntando l'arma si è fatto consegnare il cellulare e i portafogli, poi ha insistito perché andassero assieme a un bancomat per prelevare altri contanti.



Di fronte alla loro resistenza ha ordinato di scendere dall'auto: il ragazzo è stato colpito con alcuni schiaffi al volto e lì, immobilizzato dalla paura, ha assistito alla violenza della sua compagna. Pochi minuti dopo il sudamericano è salito sulla Punto e li ha abbandonati in strada. Hanno attraversato una piccola area verde a piedi per raggiungere la fermata dell'autobus dove altri passeggeri, vedendoli coperti solo dalle giacche hanno chiamato i carabinieri.