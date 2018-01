Milano come la Puglia, l’indignazione della figlia di una vittima di Andria

Pioltello come Andria. A Quinta Colonna parla la figlia di una delle 23 vittime dell’incidente ferroviario che due anni fa, il 12 luglio 2016, si è verificato tra le stazioni di Andria e Barletta in Puglia. Daniela Castellano, figlia di Enrico che ha perso la vita in quel tragico giorno, è letteralmente indignata: “Ci hanno abbandonati, soprattutto i politici - tuona la donna rivolgendosi al parterre che ha partecipato alla trasmissione di Paolo Del Debbio - onorevole Gasparri sto ancora aspettando la sua telefonata”. E sulla tragedia della giornata di ieri che si è verificata a Pioltello dove hanno perso la vita 3 donne, Daniela aggiunge: “Sono arrabbiata, molto arrabbiata, perché dopo 18 mesi oggi si muore ancora, i politici fanno le loro brave parole nel giorno in cui si muore e promettono e lo faranno ancora stavolta, proprio come hanno fatto con noi, ma state certi che saranno parole buttate al vento”.