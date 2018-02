Milano, che fine fanno gli oggetti smarriti in stazione?

Che fine fanno gli oggetti smarriti a Milano? Ce lo dice Capitan Ventosa che ha provato a riconsegnare un paio di occhiali all’ufficio degli oggetti smarriti della Stazione Centrale della città meneghina. Un’epopea senza fine. Tramite un gancio Striscia la Notizia documenta quanti rimpalli ci siano per chi decide di fare una “buona azione”: tra la polizia ferroviaria che consiglia di tenerseli per sé e chi spedisce il complice di Striscia al centro ‘Lost and Found’ del deposito bagagli della stazione che però non può prendere in consegna oggetti trovati casualmente sulle panchine, la situazione è quasi paradossale. Alla fine non resta che lasciare gli occhiali esattamente dove sono stati trovati, sperando che il proprietario riesca a ritrovarli prima o poi.