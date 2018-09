Milano, cacciano i migranti dai negozi e il comune li multa

Via Vittor Pisani dovrebbe essere il biglietto da visita della città per quando turisti, stranieri e pendolari arrivano a Milano dalla stazione Centrale, invece quando cala la notte gruppi di migranti si contendono i posti dove dormire. Alcuni commercianti, per evitare i bivacchi, hanno abbassato sbarrato le verande dei locali su tutti e quattro i lati. Una precauzione costata però loro cara: a decine sono stati multati con sanzioni da migliaia di euro per occupazione del suolo pubblico.



"Ci hanno dato 15mila euro di ,multa", è la testimonianza di uno di loro, cui si aggiunge un altro che mostra lo squarcio nella tenda sopra il locale, utilizzata dai migranti per entrare nel locale. C'è anche chi, fra commercianti e residenti, è stato aggredito.