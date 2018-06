Milano, caccia al ragazzo del tram: "Hai occhi blu e orecchino, dove sei?"

La Faggion, giornalista e scrittrice, ha notato il biglietto la mattina dell' 11 maggio, ma essendo datato, probabilmente l'hanno lasciato la sera prima. "Quello che mi ha colpito è che sia stato appeso non alla fermata com'è logico che sia, ma sul muro di un palazzo in ristrutturazione in un punto anche abbastanza nascosto", ha detto la scrittrice a Tgcom24. La Faggion ha condiviso subito la foto del cartello sulla sua pagina Instagram. "Ho voluto dare visibilità in rete a un appello che invece per una volta ha tenuto fuori i social. Siamo abituati a muoverci nel tram con le teste basse sul telefonino, invece questo cartello racconta di due persone che sono tornate a guardarsi negli occhi. Ho immaginato la scena, mi sono immedesimata".



Non si sa se l'autore ha realizzato diverse copie del cartello o solo una e perché abbia deciso di lasciarlo proprio lì, su un muro piuttosto che sulla fermata. E' certo però che chiunque l'abbia realizzato ci teneva a far arrivare il messaggio al destinatario visto che ha infilato il foglio in un blister di plastica per proteggerlo e non farlo bagnare dalla pioggia.



La Faggion ha fatto partire allora il tam tam social per aiutare chi ha lanciato l'appello a ritrovare il "ragazzo del tram" o almeno fare sapere a lui che il 16 maggio ci sarà qualcuno ad aspettarlo al Lume, un ristorante in zona Navigli. "Ho contattato anche il locale per capire se sapessero qualcosa, erano molto divertiti, ma hanno detto di non essere a conoscenza del biglietto, anche se hanno confermato che per mercoledì c'è una prenotazione per due". Chissà se a quel tavolo ceneranno il ragazzo dagli "occhi blu e orecchino" e la sua misteriosa partner.