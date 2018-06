Milano, bruciata bandiera della Lega durante il corteo per il migrante ucciso

Circa mille persone sono scese in piazza a Milano per ricordare Soumayla Sacko, il migrante sindacalista di 29 anni ucciso il 2 giugno in provincia di Vibo Valentia. Durante il corteo alcuni esponenti dei centri sociali hanno dato fuoco a una bandiera della Lega. Molti i cartelli, i cori e gli striscioni contro il partito e il suo leader, Matteo Salvini.