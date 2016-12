Milano, Berlusconi: serve esercito

"Sono sotto shock per quanto successo a Milano. Polizia locale e forze dell'ordine devono lavorare con l'esercito". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, alla chiusura della campagna elettorale di Sergio Cassano a sindaco di Valenza (Alessandria). "Siamo invasi, ma il governo dov'è?", si chiede Berlusconi. "Quello della sicurezza, alla luce di episodi come questi, è un tema su cui non si può fare ciò che sta facendo l'esecutivo".