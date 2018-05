Milano, bambino di 5 anni investito da uno scooter davanti a un asilo: è grave

Un bambino è stato investito davanti all'asilo giovedì mattina, a Milano. Le sue condizioni sono gravi. Il piccolo, che ha genitori stranieri, secondo quanto riferito dalla polizia locale è stato investito da uno scooter che procedeva a velocità sostenuta. Ha riportato fratture scomposte agli arti e un trauma cranico. Il 118 lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Il conducente dello scooter si è fermato a prestare soccorso.

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo, che ha 5 anni, stava attraversando con la mamma sulle strisce pedonali: una macchina si è fermata per farli passare ma non lo scooter, che in piena velicità ha investito il piccolo. Sul posto sono intervenute anche polizia locale, un'ambulanza e un'automedica.