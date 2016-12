Milano, ballerina travolta dal tram sta meglio: "Tornerò a ballare"

L'avevamo lasciata in condizioni gravissime, in un letto di ospedale a lottare tra la vita e la morte, ma per fortuna quel buio sembra essere solo un brutto ricordo. La promessa del balletto internazionale, Antonina Chapkina, è ricoverata in una stanza del reparto di neurochirurgia dell’ospedale Niguarda di Milano dal 4 aprile, giorno in cui distratta da una conversazione al cellulare è stata colpita alla testa dal tram della linea 5 in piazza Duca d’Aosta, davanti alla stazione Centrale. Ma adesso si è ripresa: "Sto meglio - racconta al Corriere della Sera - grazie, mi gira ancora un po’ la testa, ma braccia e gambe sono a posto". E questa, per lei e suoi tanti fan che le sono stati sempre accanto, è davvero l'unica notizia che conta: Antonina vuole tornare a danzare, e fortunatamente può farlo. L'ultima parola dei medici è che, salvo imprevisti, martedì potrebbe lasciare l’ospedale senza bisogno di intervenire chirurgicamente né alla testa né al viso. Servirà del tempo, ma il peggio e passato.