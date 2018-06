Milano, automobilista multato 15 volte da autovelox vince il ricorso: non deve pagare

L’autovelox di viale Fulvio Testi, a Milano, continua a mietere le sue vittime: 15 multe per eccesso di velocità, per un totale di 2.500 euro in un mese. Ma l'automobilista non aveva nessuna intenzione di pagare quelle infrazioni collezionate dal 15 dicembre 2017 fino a metà gennaio 2018; così ha fatto ricorso e il giudice gli ha dato ragione contro il Comune: la segnaletica non era visibile.