Milano, arrestato Mr Freezer: specializzato nel rapinare negozi di surgelati

I poliziotti lo avevano soprannominato Mr.Freezer perché nel 2014 aveva messo a segno 22 rapine , per lo più tutte in negozi di surgelati di Milano. Non contento, Davide Piras , 42 anni, il 16 luglio scorso è tornato in una delle attività commerciali già rapinate e si è dileguato portando con sé un bottino da 2.600 euro. L'uomo è stato riconosciuto dalla commessa e individuato dagli agenti del commissariato Città Studi, che lo hanno arrestato.

Al quarantaduenne le 22 rapine fatte nel 2014 erano costate l'affidamento ai servizi sociali e l'obbligo di dimora nella sua casa in via Baldinucci, a Milano, dove viveva insieme alla madre e al fratello. Nonostante ciò, il 16 luglio si è recato in un'attività commerciale da lui già "conosciuta" e ha messo a segno l'ennesimo colpo per poi dileguarsi con il bottino.



Ha tentato di nascondersi dietro a un cappello di paglia e a degli occhiali scuri ma, ad incastrarlo, sono state le frasi che ha pronunciato alla commessa: "Non dire niente, non guardarmi, dammi tutto". Il tono e il modo di comportarsi non erano nuovi alla donna, che ha subito riconosciuto il ladro seriale fornendo agli agenti elementi per identificarlo. Grazie alle telecamere che hanno registrato tutto, i poliziotti sono risaliti all'identità dell'uomo e lo hanno arrestato.