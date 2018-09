Milano, a 25 anni dall'intervento le trovano una garza nell'addome

La diagnosiDopo le domande di rito per risalire alle cause del malore, alla donna è stata prescritta la classica lastra. La sorpresa subito dopo: un corpo estraneo nell'intestino della paziente. Ma la 43enne ha assicurato di non aver ingerito nulla di strano e, allora, il medico le ha prescritto una tac per far luce sulla questione. A quel punto la situazione è stata chiara: nell'addome della donna c’era qualcosa che assomiglia a una garza di tipo sanitario.



E’ stato necessario un intervento chirurgico per rimuovere la garza, ma non c'era nessuna infezione in corso e, quindi, la garaza è stata rimossa senza alti rischi per la salute della donna.