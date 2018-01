Milano, 89enne travolto e ucciso da un'auto pirata

A quanto pare l'auto pirata era un suv Bmw, che subito dopo aver travolto l'anziano avrebbe anche tamponato un furgone parcheggiato, lasciando sull'asfalto alcuni frammenti di un fanale che potrebbero essere utili per identificare il veicolo.



La vittima, secondo le testimonianze raccolte dagli investigatori, stava tornando a casa dopo aver trascorso il pomeriggio in un vicino circolo per anziani.