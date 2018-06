Milano, 41enne dominicano uccide a coltellate la compagna

Un 41enne dominicano ha ucciso la compagna, un'ecuadoregna 49enne, con una coltellata al petto. Il delitto è avvenuto a Milano, a poca distanza da una discoteca frequentata da sudamericani: l'accoltellamento sarebbe seguito a un litigio i cui motivi non sono stati chiariti. La donna, soccorsa grazie alle segnalazioni di alcuni passanti, è morta in ospedale poco dopo il ricovero, mentre l'uomo è stato fermato dai carabinieri.

Erano insieme da pochi mesiE' un magazziniere in una ditta di spedizioni, regolare e incensurato, il quarantunenne dominicano che ha accoltellato a morte la compagna, che faceva la portinaia. I due - spiegano i carabinieri - avevano una relazione da qualche mese e avevano trascorso la serata nel locale notturno vicino al quale è avvenuto l'omicidio.



Il coltello utilizzato per colpire la donna è stato trovato a poca distanza dalla vittima e sequestrato. L'uomo si trova in caserma in attesa di essere sentito dal pm Gianluca Prisco.