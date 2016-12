Migranti, Viminale: "Nel 2016 già superato record di arrivi"

I dati del Viminale segnano 171.299 migranti sbarcati via mare dall'1 gennaio ad oggi. Quando manca più di un mese alla fine del 2016, quello in corso diventa così l'anno record per flusso migratorio: è stato superato il totale registrato finora nell'anno di picco, il 2014, quando si registrarono complessivamente 170.100 arrivi. Il dato 2016 segna un aumento del 19% rispetto al 2015.