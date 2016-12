Migranti Ventimiglia,sì a protesta

Notte tranquilla per i circa ottanta migranti che hanno passato la notte alla stazione di Ventimiglia dormendo sotto le pensiline e nei giardini sotto la sorveglianza della polizia italiana e con l'assistenza della Croce rossa. I migranti che hanno invece trascorso la notte sulla scogliera non hanno intenzione di lasciare l'impervia zona come forma di protesta per la chiusura della frontiera.