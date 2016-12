Migranti Ventimiglia, polizia: "Protesta organizzata da no borders"

Sarebbero stati i no borders a organizzare la protesta dei migranti a Ventimiglia, che venerdì hanno forzato il blocco delle forze dell'ordine per varcare il confine di Stato ed entrare in Francia. A renderlo noto è stata la polizia. La Questura fa sapere che gli attivisti sono "quasi tutti lombardi" e "noti antagonisti" sono stati identificati, denunciati e muniti di foglio di via. I no borders stranieri erano stati allontanati dal territorio nazionale.