Sono tutti sbarcati i migranti giunti a Pozzallo a bordo della nave Protector di Frontex , da quasi due giorni in rada, con il pattugliatore Monte Sperone della Guardia di finanza , in attesa del via libera del governo italiano. Le imbarcazioni avevano intercettato e soccorso un barcone con 450 persone . Lo sbarco, iniziato dopo le due, si è concluso all'alba. Nella serata di domenica erano state fatte scendere le donne e i bambini.

Migranti Pozzallo: ultimato lo sbarco Ansa 1 di 18 Ansa 2 di 18 Ansa 3 di 18 Ansa 4 di 18 Ansa 5 di 18 Ansa 6 di 18 Ansa 7 di 18 Ansa 8 di 18 Ansa 9 di 18 Ansa 10 di 18 Ansa 11 di 18 Ansa 12 di 18 Ansa 13 di 18 Ansa 14 di 18 Ansa 15 di 18 Ansa 16 di 18 Ansa 17 di 18 Ansa 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Ad approdare sulla terraferma sono stati prima i 184 profughi della Protector e successivamente anche i 209 della Monte Sperone. Dopo le prime visite, sono stati trasferiti nell'hotspot di Pozzallo insieme agli altri compagni di viaggio con cui erano partiti dalla Libia.



Gli operatori del centro sono impegnati da più di 24 ore sul fronte accoglienza. Alla fine il via libera del ministro dell'Interno prima per donne e bambini della nave della Gdf e poi per quelli della Protector.



Nella partita legata alla redistribuzione dei migranti l'Italia trova sponde inaspettate da alcuni Paesi, ma anche porte sbarrate da altri a cui, invece, aveva strizzato l'occhio. Dopo Malta e Francia, anche la Germania infatti accetta di accogliere le richieste italiane e di prendere 50 dei migranti fermi sulle navi al largo del porto di Pozzallo. E tutto questo, specificano fonti di Palazzo Chigi, senza che l'Italia abbia dato disponibilità ad accettare i cosiddetti "movimenti secondari" dal Paese governato da Angela Merkel. A questi si aggiungono Spagna e Portogallo. Secco "no" invece dagli Stati Visegrad.