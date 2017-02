Migranti, superata quota 10mila sbarchi: +35% rispetto al 2016

Il flusso migratorio verso l'Italia non accenna a diminuire: dall'inizio dell'anno è stata superata quota 10mila sbarchi, con un notevole incremento rispetto sia al 2016 sia al 2015. Dal 1° gennaio ad oggi sono infatti giunti sul territorio italiano 10.700 migranti, il 35,53% in più dello stesso periodo dell'anno scorso (7.895 arrivi) e il 35,75% in più rispetto a gennaio-febbraio 2015 (7.882 arrivi).