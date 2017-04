Migranti, soccorsi 4 barconi con 432 profughi a bordo

La nave Aquarius della organizzazione umanitaria italo-franco-tedesca Sos Mediterranee, in partnership con Medici senza Frontiere, ha soccorso quattro imbarcazioni in difficoltà al largo delle coste libiche, salvando 432 persone. Lo sbarco a Catania è previsto per venerdì mattina. "Molte le donne e i bambini a bordo e tutti erano veramente esausti", hanno riferito i soccorritori.